Gasaustritt: Versuchter Kupferdiebstahl mögliche Ursache

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein versuchter Kupferdiebstahl an Gasleitungen hat in Mönchengladbach vermutlich zu einem gefährlichen Gasaustritt geführt. Einem 74-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses war vormittags aufgefallen, dass seine Wohnung nicht mehr mit Gas versorgt wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Später sah er im Keller nach und fand zwei durchtrennte Kupferrohre, aus denen Gas entwich. Weil das Gas-Luft-Gemisch bereits explosionsfähig war, sperrte die Polizei den Einsatzort weiträumig ab. Die Gaszufuhr wurde abgeriegelt und das Haus belüftet. Verletzt wurde niemand.

