A46-Vollsperrung bei Hilden, auch Düsseldorf betroffen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer Vollsperrung der Autobahn 46 im Kreuz Hilden am Wochenende kommt es auch bei Düsseldorf zu Einschränkungen auf der Autobahn. Zwischen Düsseldorf-Eller und dem Kreuz Düsseldorf-Süd werde die A46 in Richtung Wuppertal Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagfrüh (5.00 Uhr) gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Die Maßnahme diene der Verkehrslenkung mit Blick auf die Vollsperrung bei Hilden. Grund für die Vollsperrung in beide Richtungen ist der Abriss und Neubau einer Brücke.

Von dpa