Keine Playoff-Generalprobe: Spandau gegen Duisburg abgesagt

Berlin (dpa/bb) - Die Wasserfreunde Spandau 04 ziehen kampflos in die Playoffs der Wasserball-Bundesliga ein. Am Freitagnachmittag wurde die für Samstag angesetzte letzte Hauptrundenpartie gegen den Duisburger SV 98 abgesagt. Beim Tabellensiebten aus Westdeutschland herrscht ein großer Krankenstand, so dass Bundesliga-Spielleiter Bernt Jacobs (Hamburg) das für die Schöneberger Sporthalle vorgesehene Spiel vom Spielplan nahm.

Von dpa