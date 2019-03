Feuer in Wohnhaus: Hund getötet, Katze gerettet

Moers (dpa/lnw) - Feuerwehrleute und aufmerksame Nachbarn haben in Moers verhindert, dass ein Doppelhaus vollständig abgebrannt ist. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich am Freitag in Sicherheit bringen. Bei dem Brand starb ihr Hund, ihre Katze wurde gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Ausgebrochen war der Brand am Morgen. Nachbarn alarmierten Rettungskräfte, nachdem sie dichten schwarzen Rauch aus dem Dachgeschoss des Hauses bemerkt hatten.

Von dpa