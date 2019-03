Ende für Ford C-Max: Aber Investitionen in Modell Focus

Saarlouis (dpa/lrs) - Der US-Autobauer Ford hat das Produktionsende für den Kompakt-Van C-Max in seinem Werk im saarländischen Saarlouis beschlossen. «Die Modelle werden zum regulären Ende des Modellzyklus im Juni 2019 auslaufen», teilte das Unternehmen am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Durch den Schritt falle eine von drei Schichten weg. An den Standorten Saarlouis und Köln sollen im Zuge einer Restrukturierung mehr als 5000 Arbeitsplätze abgebaut werden.