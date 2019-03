Havertz will sich zu Wechselspekulationen nicht äußern

Leverkusen (dpa) - Jung-Nationalspieler Kai Havertz möchte sich zu Spekulationen über einen möglichen Wechsel schon vor dem Auslaufen seines Vertrages beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen im Jahr 2022 derzeit nicht äußern. «Ich weiß, dass ich einen Vertag bei Bayer habe und will mit dem Team möglichst in die Champions League kommen, sagte der 19-jährige am Freitag in einem Interview beim TV-Sender Eurosport.

Von dpa