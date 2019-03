Ein Gedenkstein an der Haltestelle erinnert an die getöteten Businsassen Silke Bischoff und Emanuele di Giorgio sowie an den Polizisten Ingo Hagen, der bei einem Verkehrsunfall umkam. An der Einweihung nehmen Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Parlamentspräsidentin Antje Grotheer (beide SPD) teil.