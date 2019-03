Nach Anti-Terror-Einsatz alle Festgenommenen wieder frei

Düsseldorf (dpa) - Nach dem Anti-Terror-Einsatz gegen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind alle elf vorläufig Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Das teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag mit. Die Ermittlungen gegen mindestens sechs der elf wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gingen aber weiter. Dazu würden unter anderem Computer und Datenträger ausgewertet, die bei den Durchsuchungen am Freitag und Samstag beschlagnahmt worden seien. Ergebnisse lägen noch nicht vor, sagte der Sprecher. Waffen und Sprengstoff waren bei den Durchsuchungen nicht gefunden worden.

Von dpa