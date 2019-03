«Boom, Boom, Boomerang»: Blümchen feiert ein Comeback

Gelsenkirchen (dpa) - Ihre Hits laufen auf jeder 90er-Party, jetzt ist sie auch selbst wieder da: Sängerin Blümchen hat 18 Jahre nach ihrem Bühnenabschied ein Comeback gefeiert. Am Samstagabend trat Jasmin Wagner (38), wie die Musikerin bürgerlich heißt, bei der Retro-Show «Die 90er live» in der Gelsenkirchener Veltins-Arena auf. «Guten Abend, mein Name ist Blümchen. Und ich bin gekommen, um euch in Grund und Boden zu raven», rief sie ihrem Publikum zu. Sie sagte auch: «Leute, ich habe euch vermisst.» Im Stadion tanzten die Zuschauer zu Liedern wie «Boomerang» und «Kleiner Satellit».

Von dpa