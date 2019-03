41-Jähriger schwebt nach Kutschenunfall in Lebensgefahr

Stadtlohn (dpa/lnw) - Ein 41 Jahre alter Kutscher ist am Samstag bei einem Unfall in Stadtlohn lebensgefährlich verletzt worden. Auf einem Reitplatz sei die Kutsche aus bislang ungeklärter Ursache umgestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei bei dem Sturz unter die Kutsche geraten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.