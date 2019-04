Sonne und Regen: Wetter zum Aprilbeginn wechselhaft

Essen (dpa/lnw) - Passend zum 1. April wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen zu Beginn der Woche wechselhaft. Am Montag kann es morgens noch zu leichtem Frost kommen, der im Laufe des Tages von Sonnenschein abgelöst wird, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Dazu sind milde Temperaturen bis zu 17 Grad zu erwarten. Am Dienstag wird es bewölkt, nur in Ostwestfalen kann es teils sonnig werden. Am Nachmittag kommen dann Schauer auf und vereinzelte Gewitter sind möglich. Dabei bleibt es warm mit 13 bis 17 Grad.

Von dpa