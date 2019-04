Mutter soll ihre Tochter erstickt und Feuer gelegt haben

Dortmund (dpa/lnw) - In Unna soll eine Mutter ihre sechsjährige Tochter erstickt haben. Anschließend soll sie in dem Zimmer der Mutter-Kind-Einrichtung Feuer gelegt haben, um sich selbst das Leben zu nehmen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Das Kind war demnach leblos aus dem Zimmer geborgen worden. Auch in einer Kinderklinik sei es nicht mehr zu retten gewesen. Die Mutter schwebte am Montag in akuter Lebensgefahr. Sie erlitt bei dem Feuer in der Nacht zu Montag schwerste Brandverletzungen.

Von dpa