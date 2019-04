Bewerbungsverfahren für Landarzt-Studienplätze gestartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen den Ärztemangel auf dem Land können sich Interessierte in Nordrhein-Westfalen von dieser Woche an für einen Landarzt-Studienplatz bewerben. Im kommenden Wintersemester stehen 145 dieser Studienplätze zur Verfügung, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Wer den Studienplatz erhält, muss sich den Angaben zufolge verpflichten, nach der Aus- und Weiterbildung zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten. Wer den Vertrag nicht erfüllt, muss mit einer Strafzahlung in Höhe von 250 000 Euro rechnen.

Von dpa