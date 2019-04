Bündnis startet Aktionstage für bezahlbaren Wohnraum

Dortmund (dpa/lnw) - In der Debatte um bezahlbaren Wohnraum und Mieterschutz hat das Bündnis «Wir wollen wohnen!» seine Aktionstage in Nordrhein-Westfalen gestartet. In Dortmund sammelte das von Gewerkschaften, Mieter- und Wohlfahrtsverbänden getragene Bündnis am Montag Unterschriften für eine Petition, die in der Wohnungspolitik den Druck auf die Landesregierung erhöhen soll.

Von dpa