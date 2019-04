Rheine (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Rheine im Münsterland ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten sich am Montag unverletzt in Sicherheit bringen können. Experten sollen nun klären, weshalb das Feuer ausbrach.

Von dpa