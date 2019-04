Frühlingswetter legt in Nordrhein-Westfalen eine Pause ein

Offenbach (dpa/lnw) - Das Frühlingswetter verabschiedet sich am Dienstag nach und nach aus Nordrhein-Westfalen. Ist es in Ostwestfalen zunächst noch heiter, so ziehen von Südwesten aus am Vormittag Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Wolken bringen erste Schauer und Gewitter mit. Mit 13 bis 17 Grad bleibt es allerdings noch recht angenehm, bevor es am Mittwoch merklich abkühlt. Bei Wolken und schauerartigem Regen werden dann nur noch maximal 12 Grad erreicht. Ganz ähnlich sieht es auch am Donnerstag aus.

Von dpa