Polizeihund findet Einbrecher in Bettkasten

Die Beamten öffneten laut Bericht den Bettkasten und entdeckten dort den Täter. «Dieser zog nach dem Motto: «Lasst mich in Ruhe!» den Deckel wieder zu», so die Polizei in der Mitteilung. Der 35-Jährige ohne festen Wohnsitz behauptete demnach, er habe nur in der Wohnung übernachten wollen. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen. Am Dienstag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.