Feuerwehr findet Leiche bei Brand in Mehrfamilienhaus

Köln (dpa/lnw) - Feuerwehrleute haben bei einem Brand in einem Kölner Mehrfamilienhaus am Montagabend einen toten Mann gefunden. Als die Einsatzkräfte bei dem Haus im Stadtteil Merheim ankamen, habe es aus dem zweiten Obergeschoss sowie aus dem Dach stark gequalmt, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Bewohner, die vor dem Haus standen, berichteten den Feuerwehrleuten, dass in einer Wohnung im zweiten Geschoss der Mann sei. Retter fanden dort seinen leblosen Körper. Ein Notarzt brachte den Mann in ein Krankenhaus, doch dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Von dpa