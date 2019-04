Schulbus-Unglück: Zahl der Verletzten erhöht sich

Lichtenau (dpa/lnw) - Nach einem Unfall eines Linienbusses im Kreis Paderborn am Dienstagmorgen geht die Polizei mittlerweile von 30 Verletzten aus. Eine 50-Jährige und ein zehnjähriges Mädchen wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Kurz nach dem Unfall in Lichtenau hatte die Polizei 20 Verletzte gemeldet. Möglicherweise habe der unversehrt gebliebene Busfahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Von dpa