Festival für Krimi-Fans: 250 Autoren bei Criminale in Aachen

Aachen (dpa/lnw) - Mord, Totschlag und andere Verbrechen: Beim Autorenkongress und Krimifestival «Criminale» geht es in Aachen (10.-13. April) bei Lesungen, Vorträgen und Fachvorträgen - auch von Polizisten und Detektiven - um menschliche Abgründe. Bis zu 250 Krimischreiber werden erwartet, wie die Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren «Syndikat» am Dienstag als Veranstalter mitteilte. Sie lesen aus ihren Romanen, informieren sich aber auch selbst über die eleganteste Art des Mordens und geben Krimi-Fans Einblick in die Untiefen ihres Schaffens, wie Verbandsvorsitzender Jens J. Kramer versprach.