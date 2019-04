Mord an einer Offenbacherin: Verdächtiger in Münster gefasst

Offenbach (dpa/lhe) - Der Mann, der vor etwa zwei Wochen mutmaßlich eine 57-jährige Frau in Offenbach getötet hat, ist in Münster gefasst worden. Mitarbeiter der dortigen Stadtverwaltung verständigten die Beamten am Montag, als der Tatverdächtige offenbar Dokumente beantragen wollte, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei am Dienstag mitteilten. Der 70-Jährige wurde festgenommen und am Nachmittag einem Haftrichter in Münster vorgeführt.