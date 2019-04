Stadt darf Zirkus nicht Auftritte wegen Wildtieren verbieten

Das Tierschutzgesetz sehe ein Verbot des Zeigens von Wildtieren nicht vor. Außerdem handele die Stadt willkürlich, indem sie einen anderen Zirkus mit Wildtieren auftreten lasse, kritisierte das Gericht. Die Stadt könne kein schlüssiges Konzept ihrer Entscheidung vorweisen. Weitere von der Stadt behauptete Gefahren, die vom Zirkus ausgingen, seien weder plausibel dargelegt noch nachgewiesen worden.

Gegen die Entscheidung ist noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster möglich. Der Zirkus «Charles Knie» hatte gegen das Auftrittsverbot geklagt und sich auf die Rechtsprechung mehrerer Gerichte berufen. Er will im Juni in Krefeld gastieren. Dort hatte sich 2016 ein Ausschuss des Stadtrats gegen Zirkus-Auftritte mit Wildtieren ausgesprochen. Viele Städte haben ähnliche Beschlüsse gefasst.