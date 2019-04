Verteidiger äußert Zweifel an Schuldfähigkeit von Ali S.

Einige Zeugen hätten bemerkt, dass der 44-Jährige in den Wochen vor der Tat Gewicht verlor, apathisch und abwesend wirkte, berichtete dagegen der Verteidiger. Außerdem hätten Ärzte seinem Mandanten in einer früheren Diagnose eine paranoide Schizophrenie attestiert. Das Gericht will die Anträge prüfen und den Prozess am kommenden Donnerstag fortsetzen.

Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, im August 2018 eine 36 Jahre alte Frau mit 27 Messerstichen auf offener Straße getötet zu haben. Sein Motiv könnte verschmähte Liebe gewesen sein. Der Iraner und das Opfer hatten sich gekannt. Er hatte in einem Kiosk nahe der Wohnung der Frau gearbeitet.