Mann soll seine Frau mit Kopfschüssen getötet haben: Prozess

Köln (dpa/lnw) - Fünf Monate nach dem Tod einer Frau durch Schüsse in den Kopf hat vor dem Landgericht Köln der Prozess gegen ihren Ehemann begonnen. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, mit einer Pistole viermal auf die Frau gefeuert zu haben - davon zweimal in den Kopf. Hintergrund war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass der Iraker nicht habe akzeptieren können, dass sich die Frau von ihm getrennt hatte. Die Tat soll sich im Oktober 2018 in einer Wohnung in Pulheim bei Köln ereignet haben. Der Prozess habe am Dienstag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen begonnen, berichtete eine Sprecherin. Das Gericht hat für das Verfahren Termine bis Mitte Mai vorgesehen.

Von dpa