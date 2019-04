Max Eberl zur Trainer-Trennung: Strategische Entscheidung

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat die anstehende Trennung von Cheftrainer Dieter Hecking zum Saisonende als «strategische Entscheidung» bezeichnet. «Ich habe für den Club eine Entscheidung für die Zukunft gefällt», sagte Eberl am Dienstag auf der Pressekonferenz des Bundesliga-Clubs. «Es war eine der schwierigsten Entscheidungen meiner Manager-Karriere, ab Sommer nicht mehr mit Dieter Hecking zusammenzuarbeiten», fügte Eberl an. Er sei am Vortag «zu Dieter nach Hause gefahren», um dem Trainer die Entscheidung zu übermitteln, erklärte der Sportdirektor.

Von dpa