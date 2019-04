HSV erstmals seit zehn Jahren wieder im Pokal-Halbfinale

Auch in diesem Jahr ist ein Halbfinale gegen den Nord-Rivalen möglich. Werder spielt am Mittwoch sein Viertelfinale bei Schalke 04. In den weiteren Viertelfinal-Begegnungen stehen sich am Dienstag noch der FC Augsburg und RB Leipzig gegenüber. Am Mittwoch erwartet dann der FC Bayern München mit dem 1. FC Heidenheim einen weiteren Zweitligisten. Die Halbfinal-Spiele werden am 23./24. April ausgetragen, das Finale steigt am 25. Mai in Berlin.