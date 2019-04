Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf A33

Paderborn (dpa/lnw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 33 sind bei Paderborn insgesamt drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Polizeiangaben waren an der Kollision am Dienstagabend zwei Lastwagen und zwei Autos beteiligt. Ausgelöst worden sei die Karambolage durch einen 50-jährigen Lastwagenfahrer, der aus zunächst ungeklärter Ursache am Ende eines Staus auf einen anderen Lastwagen aufgefahren sei. Dieser Sattelzug wiederum sei dadurch auf ein vorausfahrendes Auto geschoben worden, das wiederum ebenfalls auf das Heck eines weiteren Wagens aufgefahren sei.

