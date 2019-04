Rauch an ICE im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Düsseldorfer Hauptbahnhof ist an einem ICE Qualm aufgestiegen. Laut Bundespolizei rauchte am Mittwochmorgen das Drehgestell des hinteren Zugteils am ICE 616. Der Zug war von München nach Dortmund unterwegs. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 40 Einsatzkräften aus, konnte aber schnell Entwarnung geben. Es sei kein Brand festgestellt worden, teilte die Feuerwehr mit.