Betrunkener Vater holt Sohn nach Spritztour bei Polizei ab

Eschweiler (dpa/lnw) - Ein 15-Jähriger ist bei einer Spritztour mit Papas Auto in eine Tempokontrolle gerauscht - und anschließend von seinem völlig betrunkenen Vater bei der Polizei abgeholt worden. Mit 69 Kilometern pro Stunde fuhr der Jugendliche in Eschweiler bei Aachen durch die Stadt. Erlaubt waren allerdings nur 50. Als die Polizisten ihn am Montag anhielten, gab er sofort kleinlaut zu, dass er mit 15 natürlich noch keinen Autoführerschein besitze. Die Beamten riefen den Vater an. Als der kam und das Auto nach Hause fahren wollte, rochen die Polizisten eine Alkoholfahne. Der 50-Jährige hatte zwei Promille - das sei aber nur Restalkohol von der Flasche Wodka am Vorabend, wie er laut Polizeibericht vom Mittwoch betonte.

Von dpa