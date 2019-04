«Germany's Next Topmodel»: Finale im Düsseldorfer ISS Dome

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Finale von «Germany's Next Topmodel» 2019 geht am 23. Mai in Düsseldorf über die Bühne. Die Gewinnerin der 14. Staffel von Heidi Klums Modelsuche werde wieder im ISS Dome gekürt, teilte ProSieben am Mittwoch mit. Seit Anfang Februar läuft der Wettbewerb, in dem Klum diesmal allein in der Jury sitzt und regelmäßig von prominenten Gästen bei der Modelauswahl unterstützt wird. In der nächsten Folge an diesem Donnerstag (4. April/20.15 Uhr) etwa ist Moderator Thomas Gottschalk als Gastjuror dabei. Zu den vorherigen Gästen gehörten die Topmodels Gisele Bündchen und Toni Garrn sowie Designer und Ex-«GNTM»-Juror Wolfgang Joop.

Von dpa