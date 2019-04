Branche zur Intermodellbau: Modelleisenbahn wieder im Trend

Dortmund (dpa/lnw) - Hunderttausende Kinder und Erwachsene in Deutschland werkeln, basteln und spielen regelmäßig mit Modelleisenbahnen, Flug- oder Fahrzeugen im Miniformat. Und dafür geben die Fans Millionensummen aus, es handle sich um einen Massenmarkt, sagte Steffen Kahnt vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) am Mittwoch vor dem Start der internationalen Publikumsmesse Intermodellbau 2019 in Dortmund.

Von dpa