Junge Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Transporter

Bedburg-Hau (dpa/lnw) - Eine 22-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Kleve ums Leben gekommen. Die junge Frau geriet am Mittwochmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in Bedburg-Hau mit ihrem Auto am Ende einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Transporter zusammen, wie die Polizei berichtete. Die 22-Jährige aus Kleve starb noch an der Unfallstelle. Der 50 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Zwei Ersthelfer erlitten Schocks.

Von dpa