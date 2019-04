Bielefeld (dpa/lnw) - Das Rathaus in Bielefeld ist nach einer Bombenbedrohung am Mittwochnachmittag evakuiert worden. Betroffen war der Gebäudekomplex aus dem Neuen und dem Alten Rathaus sowie ein Parkhaus. Spezialeinheiten für die Durchsuchung des Gebäudes in der Innenstadt seien angefordert worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa