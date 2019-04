Obama in Köln gelandet

Köln (dpa/lnw) - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ist am Donnerstag in Köln eingetroffen. Das sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Obama landete mit einem Privatflugzeug auf dem militärischen Teil des Köln/Bonner Flughafens. Er will am Abend vor 15 000 Besuchern in der Lanxess-Arena über gute Menschenführung sprechen. Am Freitag soll der 57-Jährige dann in Berlin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen werden. Der demokratische Politiker war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten.

Von dpa