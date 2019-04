Obama verlässt Kölner Hotel: Auf dem Weg zum Flughafen

Köln (dpa/lnw) - Nach seinem Auftritt in der Kölner Lanxess-Arena hat sich der ehemalige US-Präsident Barack Obama am Freitag ohne weitere Besichtigungen auf den Weg zum Flughafen Köln/Bonn gemacht. Am Mittag fuhr eine Wagenkolonne von dem Luxushotel los, in dem er übernachtet hatte. «Er wird dann ohne Umwege direkt zum Flughafen fahren», sagte ein Polizeisprecher. Einige Schaulustige hatten vor dem Hotel gewartet und auf ein Foto mit dem ehemaligen US-Präsidenten gehofft - am Ende vergeblich.

Von dpa