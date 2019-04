Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einem Warnstreik bei der Eurobahn in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen sind ab dem frühen Donnerstagmorgen die Standorte in Düsseldorf, Rahden, Bielefeld und Hamm, wie die EVG in der Nacht mitteilte. Wann der Ausstand endet, war nicht klar.

Von dpa