Lkw kollidiert mit Trecker: Zwei schwer Verletzte

Anröchte (dpa/lnw) - Ein Trecker-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen aus der Führerkabine geschleudert und schwer verletzt worden. Der 22-Jährige fuhr in Anröchte bei Soest durch eine Kurve. Dort brach sein Trecker-Anhänger aus und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 53 Jahre alten Fahrers. Auch er wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Der Trecker-Fahrer war laut Polizei nicht angeschnallt. Beide Männer kamen in Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von rund 55 000 Euro.

Von dpa