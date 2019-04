Frau in Düsseldorf ermordet: Lebenslange Haft für Täter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den Mord auf offener Straße an einer Bekannten ist der 44-jährige Ali S. in Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn am Donnerstag schuldig.