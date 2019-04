A40-Sperrung am Donnerstagabend: Bombenentschärfung

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Die Autobahn 40 wird am Donnerstagabend in Mülheim für die Dauer der Entschärfung einer Fliegerbombe zeitweise voll gesperrt. Dies teilte die Stadt Mülheim mit. Die Entschärfung ist für 19 Uhr und damit für die Zeit nach dem meisten Berufsverkehr geplant, wie ein Sprecher sagte. Die britische Fünf-Zentner-Bombe war am Morgen nach der Auswertung von Luftbildern entdeckt worden. Anlass für die Suche war ein privates Bauvorhaben.