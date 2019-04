Auto fährt in Baugrube: Mann schwer verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Düsseldorf in eine rund drei Meter tiefe Baugrube gefahren und hat dadurch einen weiteren Mann schwer verletzt. Ob dieser Mann schon in der Grube war oder mit dem Auto als Beifahrer hinab stürzte war laut Angaben der Feuerwehr zunächst noch unklar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Der Autofahrer wurde bei dem Vorfall am Donnerstagvormittag leicht verletzt. Weshalb er in die Grube fuhr, blieb zunächst unklar.

Von dpa