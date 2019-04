Streit um Gülle: Klöckner mahnt Verbände zur Ehrlichkeit

Münster (dpa) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich im Streit um strengere Düngeregeln für Kompensationen für die betroffenen Landwirte ausgesprochen. Bei einer Demonstration mit mehreren Tausend Bauern am Donnerstag in Münster appellierte die Ministerin aber auch an die Landwirtschaftsverbände, mit ihren Mitgliedern ehrlich umzugehen. «Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir eine Klage ganz klar verloren haben», sagte Klöckner auf dem Domplatz bei einer Veranstaltung der nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsverbände aus dem Rheinland und Westfalen-Lippe.

Von dpa