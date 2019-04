Missbrauchsfall Lügde: Jetzt acht Beschuldigte und 40 Opfer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Fall des massenhaften Missbrauchs von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde hat sich die Zahl der Beschuldigten auf acht erhöht. Das teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags mit. Auch die Zahl der öffentlich bekannten Opfer steigt weiter an. Inzwischen seien 40 Opfer festgestellt worden. Dazu kämen zwölf Verdachtsfälle, sagte Reul. Zuvor war von 36 Geschädigten und weiteren 15 Verdachtsfällen ausgegangen worden.

Von dpa