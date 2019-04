Kein Schlabberlook erlaubt: Schule verbietet Jogginghosen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Eine Realschule in Bad Oeynhausen hat Schmuddel-Jogginghosen aus dem Schulalltag verbannt. Mehrere Schüler seien immer wieder in grauen Schlabberhosen zum Unterricht an die Realschule Süd gekommen, sagte die Direktorin Anja Sprengel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das sah aus «wie frisch vom Sofa». Vor gut einem Jahr habe sich die Schulkonferenz der Sache angenommen. Das Gremium aus Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern stimmte laut Sprengel für ein Verbot. Seitdem sind Jogginghosen und Kappen im Unterricht tabu.

Von dpa