Olli Dittrich erhält Satire-Preis «Prix Pantheon»

Bonn (dpa/lnw) - Der Komiker Olli Dittrich ist in Bonn mit dem diesjährigen Satire-Preis «Prix Pantheon» ausgezeichnet worden. Der 62-Jährige erhielt den Ehrenpreis in der Kategorie «Reif und bekloppt», wie das Bonner Pantheon Theater am Donnerstag mitteilte. Dittrich sei «ein Wunder der Wandlungsfähigkeit», bei dem «die Lust auf Improvisation auf leidenschaftlichen Perfektionismus» treffe, hieß es in der Begründung der Jury.

Von dpa