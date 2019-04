Winkler: Sammer geeigneter Kandidat als DFB-Präsident

Dresden (dpa) - Der Präsident des Sächsische Fußball-Verbands, Hermann Winkler, hat Matthias Sammer für das Amt des DFB-Chef ins Gespräch gebracht. Der 51-Jährige «wäre ein geeigneter Kandidat für viele Dinge, weil er über so viel Erfahrung verfügt und so viele gute Sachen hinterlassen hat», sagte Winkler in einem Interview der «Sächsischen Zeitung» (Freitag). «Ich schätze ihn sehr. Doch ich möchte ihn jetzt auch nicht verbrennen, indem ich ihn ins Spiel bringe.»

Von dpa