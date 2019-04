Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im Abstiegskampf vorerst auf Angreifer Mark Uth verzichten. Der 27- Jährige hat sich am Mittwoch in der Schlussphase des DFB- Pokalspiels gegen Werder Bremen (0:2) eine Adduktorenverletzung zugezogen, teilte der Verein am Donnerstagabend mit. Dies habe eine MRT-Untersuchung ergeben.

Von dpa