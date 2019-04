«Fridays for Future»: Ein Abstecher für Obama?

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch am heutigen Freitag wollen sich wieder Tausende Klimaschutz-Aktivisten in Nordrhein-Westfalen an den Schüler-Demonstrationen «Fridays for future» beteiligen. In Köln, wo der Startschuss schon früh um 9 Uhr morgens fällt, könnte theoretisch sogar Barack Obama am Alten Markt dazustoßen, um die Bewegung zu unterstützen. In seiner Amtszeit als US-Präsident hatte Obama den Umweltschutz auf seine Fahne geschrieben und kurz vor Ende seiner Amtszeit noch weite Teile der Arktis sowie Gebiete im Atlantik für Öl- und Gasbohrungen gesperrt.

Von dpa