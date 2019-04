Streit zwischen Familien eskaliert: Festnahme

Breidenbach/Bad Laasphe (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Schützen nach einem Familienstreit über Bundeslandgrenzen hinweg wegen versuchten Totschlags festgenommen. Beamte hätten den 25-Jährigen am Mittwoch bei der Einreise am Frankfurter Flughafen festgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg am Freitag. Zuvor hatte der private Rundfunksender Hitradio FFH über die Festnahme berichtet.

Von dpa