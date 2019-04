Missbrauchsfall: Polizei sucht weitere mögliche Opfer

Bad Oeynhausen/Minden (dpa/lnw) - Im Missbrauchsfall von Bad Oeynhausen hat die Polizei am Freitag ihre Suche nach weiteren möglichen Opfern fortgesetzt. Wie am Vortag wurden dazu in Bad Oeynhausen und Minden mobile Anlaufstellen eingerichtet. Am Donnerstag seien die Infomobile gut frequentiert gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei Dortmund am Freitag: «Die Ermittler und Opferschutzbeauftragten haben viele Gespräche geführt.» Sie machte keine näheren Angaben darüber, wie viele Kontakte es gab und ob sich daraufhin die Zahl potenzieller Opfer erhöht habe.

Von dpa