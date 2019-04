Wuppertal (dpa/lnw) - Zwei 17 und 19 Jahre alte polizeibekannte Intensivtäter sind bei einem Unfall mit einem gestohlenen Pizza-Taxi schwer verletzt worden. Das Duo habe den Wagen in Velbert gestohlen, als der Lieferant gerade auf seine nächste Ladung Pizzen gewartet habe, berichtete die Autobahnpolizei in Düsseldorf am Freitag.

Von dpa